За сутки на территории Украины зафиксировали 5 116 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 124 430 заболевших коронавирусом. Выздоровели 812 368 человек (15 951 - за минувшие сутки), еще 20 019 украинцев умерли (184- за минувшие сутки).

За сутки заболели 131 ребенок и 309 медработников.

Сделано 23 873 ПЦР-теста и 17 809 ИФА-тестов.

Больше всего случаев зарегистрировано:

в Киеве - 898,

в Полтавской области - 520,

в Запорожской области - 463,

в Одесской области - 315,

в Львовской области - 312.

Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.

Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.