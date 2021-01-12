Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зафиксировали 5 116 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 124 430 заболевших коронавирусом. Выздоровели 812 368 человек (15 951 - за минувшие сутки), еще 20 019 украинцев умерли (184- за минувшие сутки).
За сутки заболели 131 ребенок и 309 медработников.
Сделано 23 873 ПЦР-теста и 17 809 ИФА-тестов.
Больше всего случаев зарегистрировано:
- в Киеве - 898,
- в Полтавской области - 520,
- в Запорожской области - 463,
- в Одесской области - 315,
- в Львовской области - 312.
Ранее мы писали, что коронавирус "помолодел", а инкубационный период стал меньше. Глава Минздрава Максим Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.
Кроме того, Евросоюз призвал помочь Украине с вакциной от коронавируса. Еврокомиссия получила обращение 13 стран с призывом помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
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