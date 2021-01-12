Скасувати локдаун вимагали сьогодні в Чернівцях. Підприємці пікетували міську раду. Чого вдалося домогтися?

Пані Еріка - власниця магазину одягу та взуття, продає навіть килими. Зараз, під час локдауну, ці товари потрапили під заборону. Тож аби хоч якось вижити, в одному з куточків крамниці жінка облаштувала кав'ярню "на виніс", та це кардинально не змінило ситуацію.

Еріка Панченко-Вагнер, підприємниця:

Картина дуже сумна, дуже сумна. Так, нам дали по 8 тисяч, але ми називаємо їх "гробовими". Тому що зараз і я, і всі ми маємо заплатити податки - 7600 за квартал.

Про закупівлю нової продукції чернівчанка навіть не думає. Була б рада мати бодай якийсь виторг із товарних залишків попередніх закупівель. Розповідає: багато її знайомих ще торік згорнули бізнес.

Еріка Панченко-Вагнер, підприємниця:

Кожна людина має для себе вирішувати: вона боїться коронавірусу - вона має сидіти вдома, вона має носити маску, вона має дотримуватись дистанції. Кожен має право вирішувати за себе.

Захищати свої права підприємці зібралися сьогодні під міською радою. Вимагали скасувати жорсткі карантинні обмеження. І просили дозволити їм працювати хоча б у вихідні.

Олена Дубковецька, підприємниця:

Ми сплачуємо податки, працюємо, живемо тут, нікуди не виїхали, підтримуємо економіку міста, але, виходить, можемо розраховувати тільки на себе.

Чернівецькому бізнесу в міськраді пішли назустріч. Депутати зібралися на позачергову сесію, на якій звільнили підприємців від сплати оренди в період локдауну.