COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні за минулу добу зафіксували 5 тисяч 116 нових інфікувань коронавірусом. 184 людей померли. Ушпиталили понад тисячу пацієнтів.
Найвищі показники захворюваності у Києві, на Полтавщині, Одещині та Запоріжжі.
За весь час пандемії занедужали мільйон 120 тисяч українців. Більш як 20 тисяч - померли.
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