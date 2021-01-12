Россия анонсировала новую встречу советников "нормандской четверки" [ Редактировать ]
Представитель России Дмитрий Козак заявил, что во время сегодняшних переговоров в Берлине советники "нормандской четверки" не договорились ни по одному вопросу. Поэтому, по его словам, советники договорились встретиться снова через две недели.
Как рассказал российским журналистам Козак, сегодняшняя встреча в Берлине была откровенной и полезной, но договоренностей ни по одному из вопросов, так и не достигли.
Он добавил, что предстоящая встреча советников Украины, Германии, Франции и России, скорее всего, пройдет в видеоформате.
Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса". Напомним, что ранее Леонид Кравчук рассказал, почему Будапештский меморандум не защитил Украину от агрессии со стороны России. Также Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для встречи нормандской четверки в 2021 году.
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