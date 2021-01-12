В МОЗ назвали сроки массовой вакцинации от COVID [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения, вакцину должны получить 20 миллионов украинцев. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. "Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года - в первом квартале 2022 года", - заявил глава МОЗ.
Степанов отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину.
"Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50-55% украинцев готовы вакцинироваться", - сказал министр.
Степанов добавил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет.
"Минздрав не вмешивается в деятельность коммерческого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования", - добавил Степанов.
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