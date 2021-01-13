Теннисистка без пяти пальцев вышла в основную сетку Australian Open (фото) [ Редактировать ]
Источник: eurosport
Британка Франческа Джонс вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финальном раунде квалификации 20-летняя спортсменка победила китаянку Лу Цзяцзин со счетом 6:0, 6:1.
🇬🇧 INSPIRATION 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2021
Francesca Jones – born with Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia – has just booked her first trip to a Grand Slam main draw!#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/lPbJ3X8t1t
Франческа Джонс родилась с эктродактилией - генетическим пороком развития конечностей, в результате чего у нее только 8 пальцев на руках и 7 - на ногах. Она также начала жизнь с перепончатыми пальцами и меньшим количеством зубов, чем у большинства людей.
Несмотря на все прогнозы врачей, девушка не только стала профессиональной теннисисткой, но и довольно успешно выступает на международных турнирах.
С 9 лет Джонс тренировалась в академии в Барселоне, выпускником которой является легендарный "король грунта" Рафаэль Надаль.
В рейтинге WTA Франческа Джонс занимает 241-ю строчку. За свою карьеру она заработала $94 318 призовых.
Напомним, что из шести представителей Украины, выступавших в квалификации, в основную сетку первого в 2021 году Турнира Большого шлема пробился всего один - Сергей Стаховский.
🇺🇦 @Stako_tennis scores another shot at the AO.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/vBpsWGAdkZ— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2021
Уроженка Киева Леся Цуренко в финальном поединке за право выступления в основной сетке Australian Open проиграла россиянке Людмилой Самосновой - 7:6, 6:2.
Открытый чемпионата Австралии по теннису пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
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