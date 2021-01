Британка Франческа Джонс вышла в основную сетку Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финальном раунде квалификации 20-летняя спортсменка победила китаянку Лу Цзяцзин со счетом 6:0, 6:1.

🇬🇧 INSPIRATION 👏



Francesca Jones – born with Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia – has just booked her first trip to a Grand Slam main draw!#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/lPbJ3X8t1t