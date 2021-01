На турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis в Объединенных Арабских Эмиратах с призовым фондом $565 тысяч 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (99-я позиция в мировом рейтинге) дошла до полуфинала.

Накануне Марта победила в Абу-Даби третью соперницу, а 11 января на стадии четвертьфинала разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо - 0:6, 6:1, 6:4.

Для Костюк это первый полуфинал на турнирах WTA в карьере, она уже заработала $26 745 призовых. Соперницей Марты станет россиянка Вероника Кудерметова (46-я).

В четвертьфинале Кудерметова победила пятую ракетку мира Элину Свитолину. 26-летняя украинка выиграла первый сет, но затем отдала инициативу сопернице - 7:5, 3:6, 6:7 (3).

Таким образом Свитолина обыграла в Абу-Даби двух россиянок, но "споткнулась" на третьей.

Fifth career victory over a Top 10 player! 👏



Veronika Kudermetova defeats the No.2 seed Svitolina, 5-7, 6-3, 7-6(3).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/8kXwyLUP1b