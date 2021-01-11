Для Марты Костюк это первый полуфинал на турнирах WTA в карьере Источник: WTA Tour Photographer

На турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis в Объединенных Арабских Эмиратах с призовым фондом $565 тысяч 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (99-я позиция в мировом рейтинге) дошла до полуфинала.

Накануне Марта победила в Абу-Даби третью соперницу, а 11 января на стадии четвертьфинала разгромила испанку Сару Соррибес-Тормо - 0:6, 6:1, 6:4.

Для Костюк это первый полуфинал на турнирах WTA в карьере, она уже заработала $26 745 призовых. Соперницей Марты станет россиянка Вероника Кудерметова (46-я).

В четвертьфинале Кудерметова победила пятую ракетку мира Элину Свитолину. 26-летняя украинка выиграла первый сет, но затем отдала инициативу сопернице - 7:5, 3:6, 6:7 (3).

Таким образом Свитолина обыграла в Абу-Даби двух россиянок, но "споткнулась" на третьей.

Fifth career victory over a Top 10 player! 👏



Veronika Kudermetova defeats the No.2 seed Svitolina, 5-7, 6-3, 7-6(3).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/8kXwyLUP1b — wta (@WTA) January 11, 2021

В другом полуфинальном матче встретятся Мария Саккари из Греции (22-я) и белоруска Арина Соболенко (10-я).

Параллельно с турниром WTA в Абу-Даби проходит отборочная квалификация на Открытый чемпионат Австралии - первый турнир "Большого шлема". ​В основной сетке Australian Open-2021 будут три украинки, а на квалификацию наши заявились и у женщин, и у мужчин.

По дороге к Australian Open необходимо выиграть три квалификационных матча. В следующий отборочный раунд вышли три украинки.

10 января Катарина Завацкая (118-я) переиграла датчанку Клару Таусон (52-я) - 6:3, 6:3. Во втором раунде 20-летней уроженке Луцка будет противостоять Анкита Райна из Индии (180-я).

11 января Леся Цуренко (146-я) обыграла 20-летнюю Ивану Попович (362-я) из Австралии - 2:6, 6:2, 6:2. Во втором круге квалификации ее соперницей во вторник будет Лесли Паттинама-Керкхове из Нидерландов (176-я).

Ангелина Калинина (163-я) легко разгромила Пемру Озген из Турции (212-я) - 6:1, 6:1. В следующем матче она встретится со словенкой Кайей Юван (104-я).

А вот Дарья Снигур зачехлила ракетку, уступив американке Катерин Макнелли - 3:6, 1:6.

Мужчины отбор на Australian Openпроходят в Катаре. Сергей Стаховский обыграл испанца Бернабе Сапату-Мираллеса - 7:6, 6:4. Илья Марченко уступил бельгийцу Киммеру Коппеянсу - 6:7, 3:6.

Напомним, что украинский теннисист Эрик Ваншельбойм победил в престижном турнире в Тунисе, завоевав второй титул в карьере.