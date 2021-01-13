Великий переполох в Одесі. 26 дитячих садків, районний суд та обласна прокуратура на додачу. Усі вони - заміновані.

Лист з таким повідомленням надійшов сьогодні зранку - приблизно о пів на одинадцяту на електронну пошту поліції. Автор, звісно, - анонім.

На всі зазначені об'єкти відрядили групи вибухотехніків, кінологів та слідчих. Нічого небезпечного вони не знайшли.

Псевдомінування останнім часом є великою проблемою. Бо правоохоронці отримують тисячі подібних повідомлень на рік. А кожен такий "холостий" виїзд бригади із перевіркою - це, передусім зайва робота. Та задарма витрачені гроші платників податків - тобто, наші з вами.