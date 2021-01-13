У Зеленского отреагировали на санкции США [ Редактировать ]
В Офисе президента отреагировали на санкции США против семерых граждан Украины.
Как сообщил на своей странице в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак, ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.
"Проясню: наша администрация сделает все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен ко вмешательству в выборы в США, вне зависимости от их партийной принадлежности", – написал Ермак 13 января.
For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 13, 2021
Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. И рассказал о центре американских спецслужб в Киеве, пригрозив Украине санкциями.
"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну.
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