В Офисе президента отреагировали на санкции США против семерых граждан Украины.

Как сообщил на своей странице в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак, ответственность понесут все, независимо от их политической принадлежности.

"Проясню: наша администрация сделает все, что в наших силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен ко вмешательству в выборы в США, вне зависимости от их партийной принадлежности", – написал Ермак 13 января.

For the sake of clarity - regardless of party affiliation, this administration will do everything in its power to hold those responsible for meddling in US elections.