Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. Такое заявление он сделал на сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности, которая 2 декабря проходила в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии. Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют... Скажите, как на это можно реагировать?

Лукашенко назвал внешнее вмешательство причиной сложившихся в стране протестных настроений и призвал лидеров ОДКБ объединиться против давления извне.

Уже понятно, что это не спонтанное проявление недовольства, как нам стараются преподнести в средствах массовой информации. Международный порядок скатывается в сторону так называемого управляемого хаоса. Налицо хорошо продуманная и срежиссированная деятельность глобальных игроков, порой не считающихся ни с чем, даже с интересами собственных народов.

По словам Лукашенко, действия западных стран направлены не только против Беларуси, но и против России.

Под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Беларуси. В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена... Нам как никогда, о чем говорили все, надо быть сегодня вместе, едиными. События в Беларуси (открыто уже говорят) - это трамплин для давления на Россию. Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас... Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине - думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас.

Слова о внешнем вмешательстве прокомментировал президент России Владимир Путин. Его цитирует пресс-служба Кремля.

Беспокоит, действительно, вмешательство извне: финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее. Надо дать возможность, в конце концов, народам самим разобраться с вопросами, которые представляют для них особый интерес. Мы видели, как происходило развитие событий, скажем, в арабском мире в ходе так называемой арабской весны. К чему это привело? Я уже не говорю про всякие другие "цветные революции»" но здесь к чему привело? Известно, что всегда объясняют лучшими намерениями, а, как известно, хорошие намерения - ими вымощена дорога в ад.

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Напомним, что на президентских выборах 9 августа за Александра Лукашенко по официальным данным ЦИК Беларуси проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

23 сентября во Дворце независимости в Минске состоялась тайная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Вместе с тем его не признали законным президентом Беларуси ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, Германия, Украина, Польша, Чехия, Словакия, Литва, Эстония, Норвегия, Нидерланды и Дания.

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