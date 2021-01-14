В конце 2020 года мэр Николаева Александр Сенкевич объявил о приобретении 60 единиц новой техники, что войдут в поток общественного транспорта города. По словам чиновника, многомиллионный тендер, обеспеченный договором с Европейским банком реконструкции и развития, выиграла компания "Литан". Казалось бы, всего легко и гладко, но совсем скоро выяснились любопытные подробности.

"Начинка" новых троллейбусов Николаева может оказаться родом из РФ. Фото из открытых источников Для начала, сам тендер. Сумма, которую финансирует ЕБРР, внушительная - 20 млн евро. За эту сумму планировалось закупить 60 новеньких троллейбусов, которые бы смогли модернизировать инфраструктуру общественного транспорта в Николаеве.

Компании-участники начали подавать свои предложения еще в сентябре 2020 года. Странным кажется то, что еще до официального завершения процедуры Сенкевич уже объявил победителя - не дожидаясь окончания оценки всех поданных вариантов. "Предварительно был отобран победитель по закупке 60 троллейбусов, 20 из которых будет с автономным ходом. Пока это компания "Литан", которая дала лучшие ценовые предложения и по 20 троллейбусам с автономным ходом, и по 40 троллейбусам обычным", - заявил глава Николаевского горсовета во время одной из трансляций на Facebook, отвечая на вопросы жителей города.

Интересно, что тендер предполагает приобретение транспортных средств, изготовленных "по высшему разряду". В них должны находиться кондиционеры, навигаторы, WI-FI-роутеры, usb-розетки и прочие удобства для пассажиров. Отдельным требованием заказчика является выполнение каркаса троллейбусов из нержавеющей стали.

Вот только ООО "Торговый дом "Литан" никогда прежде не был замечен в изготовлении подобных автомобилей. Они являются поставщиками троллейбусов марки "Днипро". Собирают этот транспорт на "Южмаше", используя кузова белорусского Минского автозавода и электронику молдавской компании "Информбизнес" как основу. Сразу возникает вопрос - каким же образом все требования Николаевского горсовета сможет выполнить "Литан".

Впрочем, это уже не первый тендер на деньги ЕБРР, который выигрывает эта компания. В 2019 году "Литану" повезло получить заказ на 9,5 млн евро для закупки троллейбусов в Кривом Роге.

Стоит отметить, что 54 троллейбуса, которые доставлены на криворожское КП "Городской троллейбус" укомплектованы деталями российского производства. Двигатели ДТА 1У-1 принадлежат станкам российского АО "Псковский электромашиностроительный завод" (ПЕМЗ). И все, возможно, было бы ничего, если бы, кроме прочего, то предприятие не занималось производством техники и деталей для российского военного комплекса.

Двигатели, подобные установленным в новеньких троллейбусах, производит также украинский госзавод "Электротяжмаш". Их цены особо не отличаются. И здесь снова хочется спросить: а почему же тогда выбирают производство страны-агрессора?

Вполне возможно, Николаевский автопарк коммунального транспорта вскоре тоже пополнится троллейбусами с "российской начинкой". Из этого следует вывод, что вроде как отечественная компания "Литан" на деле тратит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на экономику РФ, а не родной страны.