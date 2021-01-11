Под Львовом произошло землетрясение [ Редактировать ]
В воскресенье, 10 января, во Львовской области было зафиксировано землетрясение.
Так сообщается, что 10 января в 13 час. 13 мин. в районе с. Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком).
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Украине обозначили колебания земли как "некласифицированное происшествие".
Отметим, на территории Украины землетрясение в последний раз происходило 2 декабря. Как сообщает Главный центр специального контроля, подземные толчки магнитудой 2,7 балла ощущались на территории Ивано-Франковской области.
Кроме того, 5 декабря у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.
12 декабря землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло в Черном море.
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