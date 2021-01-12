В ночь на вторник, 12 января, в Крыму произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой менее трех баллов почувствовали жители Ялты.

Об этом сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман, передает "Интерфакс".

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"Информация пока предварительная, еще идет обработка данных. Сегодня ночью в Ялте, недалеко от Ливадии, в 23:24 (в 22:24 по киевскому времени - ред.) было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее: класс 8,5, магнитуда меньше 3", - рассказал он.

Информации о разрушениях либо пострадавших пока нет.

Отмечается, что Крым является сейсмически активным регионом, в котором фиксируется около 200 землетрясений за год. А вот последние годы были отмечены "сейсмическим затишьем".

Ранее сообщалось, что под Львовом произошло землетрясение. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Украине обозначили колебания земли как "некласифицированное происшествие".

Также мы писали о том, что у берегов Турции произошло разрушительное землетрясение. Подземные толчки ощутили жители курортной Антальи, а также ряда других турецких городов.

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