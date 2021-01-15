Индонезию всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. В результате семь человек погибли, сотни получили травмы.
Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 километров, сообщает Reuters.
Изначально сообщалось о четырех погибших и 637 раненных в Маджене. Еще три человека погибли и два десятка были травмированы в соседнем районе Мамуджу.
Отмечается, что тысячи людей покинули свои дома в поисках безопасности.
Сильные подземные толчки ощущались в течение семи секунд, но не спровоцировали цунами.
Ранее сообщалось, что Тайвань накрыло мощное землетрясение. Отмечается, что Тайвань находится недалеко от стыка двух тектонических плит в Южно-Китайском море, поэтому землетрясения здесь не редкость.
Также на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.
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