В Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. В результате семь человек погибли, сотни получили травмы.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 километров, сообщает Reuters.

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Изначально сообщалось о четырех погибших и 637 раненных в Маджене. Еще три человека погибли и два десятка были травмированы в соседнем районе Мамуджу.

Отмечается, что тысячи людей покинули свои дома в поисках безопасности.

Сильные подземные толчки ощущались в течение семи секунд, но не спровоцировали цунами.

Ранее сообщалось, что Тайвань накрыло мощное землетрясение. Отмечается, что Тайвань находится недалеко от стыка двух тектонических плит в Южно-Китайском море, поэтому землетрясения здесь не редкость.

Также на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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