В Украине резко ухудшилась заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, общее количество инфицированных несовершеннолетних достигает 62 333. В ноябре 2020 года процент заболевших детей равнялся 3,1%, а в декабре он возрос до 5,9% от всего количества заболевших.

Эта тенденция наблюдается во всем мире. COVID стал чаще радовать наших детей. Дети чаще болеть с проявлениями симптомов. В начале эпидемии дети болели без симптомов. Сейчас уже с симптомами, в том числе и с госпитализациями.

Отмечается, что в случае возвращения детей к очному школьному обучению может произойти скачок заболеваемости среди них. Также большинство заболевших страдают инфекцией бессимптомно. Все учащееся школ будут проходить процесс получения образования дистанционно до 25 января.

Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 8 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 146 963 заболевших.

Кроме того, в США ребенку из-за редкого осложнения от коронавируса ампутируют ноги. Врачи попытались сохранить возможность передвижения ребенка, но вынуждены были сообщить семье о необходимости ампутации конечностей.

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