Ребенок остался без ног из-за коронавируса [ Редактировать ]
В США ребенку из-за редкого осложнения от коронавируса ампутируют ноги. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 17.
21 декабря мать десятилетнего Дишана Джемисона отвезла ребенка в больницу, так как у него сильно поднялась температура.
"Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей", - говорится в сообщении.
Врач мальчика Розмари Оливеро заявила, что синдром развивается в течение двух-восьми недель после заражения новой коронавирусной инфекцией. В случае Джемисона COVID-19 прошел бессимптомно, а синдром развился спустя две недели.
Синдром привел к накоплению жидкости в ногах ребенка.
Врачи попытались сохранить ноги, но вынуждены были сообщить семье о необходимости ампутации конечностей.
Мать ребенка прокомментировала ситуацию:
Было очень тяжело принять такое решение. Я просто думаю, какая жизнь ждет его после ампутации? Он любит играть в футбол и вести активный образ жизни. Это очень тяжело.
В то же время, она утешает себя мыслью о том, что позже ее сын вновь сможет ходить при помощи протезов.
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