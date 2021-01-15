В США ребенку из-за редкого осложнения от коронавируса ампутируют ноги. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 17.

21 декабря мать десятилетнего Дишана Джемисона отвезла ребенка в больницу, так как у него сильно поднялась температура.

"Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей", - говорится в сообщении.

Врач мальчика Розмари Оливеро заявила, что синдром развивается в течение двух-восьми недель после заражения новой коронавирусной инфекцией. В случае Джемисона COVID-19 прошел бессимптомно, а синдром развился спустя две недели.

Синдром привел к накоплению жидкости в ногах ребенка.

Врачи попытались сохранить ноги, но вынуждены были сообщить семье о необходимости ампутации конечностей.

Мать ребенка прокомментировала ситуацию:

Было очень тяжело принять такое решение. Я просто думаю, какая жизнь ждет его после ампутации? Он любит играть в футбол и вести активный образ жизни. Это очень тяжело.

В то же время, она утешает себя мыслью о том, что позже ее сын вновь сможет ходить при помощи протезов.

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