В мире количество летальных исходов среди людей, заболевших коронавирусом, превысило 2 млн человек, а число инфицированных достигло 93,5 млн. Об этом сообщает статистический сайт Worldometer.

США занимают первое место по числу случаев заражения и смертей, связанных с COVID-19. В стране за время пандемии диагностировали свыше 23,8 млн инфицированных. Скончались почти 400 тысяч человек. Выздоровели 14,1 млн заболевших.

На втором месте по заражениям коронавирусом находится Индия - там выявлено свыше 10,5 млн заражений. Более 151 тысячи инфицированных скончались. При этом в Индии отмечается высокий показатель выздоровления - уже свыше 10 млн заболевших вылечились.

Третье место по выявленным случая заражения занимает Бразилия - в стране зафиксировали более 8,3 млн случаев инфицирования COVID-19, количество летальных исходов среди заразившихся превышает отметку в 207 тысяч. В Бразилии, как и в Индии, наблюдается высокий уровень выздоровления от коронавирусной инфекции - переболели 7,3 млн жителей страны.

Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения уже достиг 256,9.

Украина находится на 17 месте мирового рейтинга и на 8 в Европе. При этом Украина занимает 20 позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 10.

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