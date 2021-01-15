Приметы на 16 января: что нельзя делать в Гордеев день [ Редактировать ]
16 января в Украине отмечают день Гордея и пророка Малахии. В народе считалось, что именно в этот день нужно провести обряды, которые помогут защитить скот от болезни.
Также в этот день люди молились пророку Малахии, чтобы тот излечил их болезни.
А вот хозяйки обязательно готовили что-то из сыра, поскольку это должно было привлечь достаток в дом.
Что нельзя делать 16 января на Гордеев день
- В этот день категорически нельзя чем-то хвастаться или гордится;
- Также нельзя работать вечером, чтобы не накликать беду
- Уборку в доме, и особенно – мести пол, выметая мусор за порог.
- Девушкам нельзя надевать обновки – иначе позавидуют окружающие.
- Запрещено 16 января упоминать в разговоре нечистую силу.
Приметы 16 января на Гордеев день
- Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег;
- Яркий месяц на быстрый холод;
- Звезды ярко сияют - ждите ясной погоде;
- На деревьях заметный пушистый иней - ближайшие дни будут ясными и без дождей;
- Какой будет погода 16 января, таким будет и март - теплым или холодным.
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