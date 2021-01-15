Приметы на 16 января - что нельзя делать

16 января в Украине отмечают день Гордея и пророка Малахии. В народе считалось, что именно в этот день нужно провести обряды, которые помогут защитить скот от болезни.

Также в этот день люди молились пророку Малахии, чтобы тот излечил их болезни.

А вот хозяйки обязательно готовили что-то из сыра, поскольку это должно было привлечь достаток в дом.

Что нельзя делать 16 января на Гордеев день

В этот день категорически нельзя чем-то хвастаться или гордится;

Также нельзя работать вечером, чтобы не накликать беду

Уборку в доме, и особенно – мести пол, выметая мусор за порог.

Девушкам нельзя надевать обновки – иначе позавидуют окружающие.

Запрещено 16 января упоминать в разговоре нечистую силу.

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Приметы 16 января на Гордеев день

Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег;

Яркий месяц на быстрый холод;

Звезды ярко сияют - ждите ясной погоде;

На деревьях заметный пушистый иней - ближайшие дни будут ясными и без дождей;

Какой будет погода 16 января, таким будет и март - теплым или холодным.

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