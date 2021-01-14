Ассистентка президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс подала в отставку. Об этом сообщает CNN.

Ее последний визит в Белый дом был во вторник, 12 января. Хикс уволилась после объявления Палатой представителей ее боссу импичмента.

Хикс была одним из самых влиятельных доверенных лиц президента Дональда Трампа и давним лоялистом, но в последние недели она редко бывала в Белом доме после того, как почувствовала, что ее влияние ослабло, когда она отказалась от заявлений президента о фальсификациях на выборах, утверждает издание.

Хикс имела рабочие и дружеские отношения не только с самим Трампом, но и с его дочерью и советником Иванкой Трамп и ее супругом Джаредом Кушнером.

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