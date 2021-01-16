В Киевской области в районе Борисполя потерпел крушение вертолет и упал на землю. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua, происшествие случилось 16 января около 15 часов.

В сообщении говорится, что авария произошла, когда пилот вертолета пытался совершить посадку.

"На севере Киевской области потерпел аварию вертолет. В районе Борисполя. Обошлось без жертв. По предварительной информации, неудачно совершил посадку", - говорится в подписи к фотографиям.

Как ранее сообщали, на Южном острове Новой Зеландии вертолет потерпел крушение и упал на пляж. В результате трагического происшествия два человека погибли и еще трое пострадали.

Кроме того, накануне в Египте произошла катастрофа военного вертолета. В результате авиакатастрофы погибли 5 военнослужащих, еще пятерых выживших с различными травмами поместили в медицинский центр в израильском городе Беэр-Шева.

Недавно в Харькове военный вертолет "атаковал" отдыхающих. По информации, одна из военных машин приблизилась к лодке, где находились несколько человек и мощным потоком воздуха опрокинула ее вместе с пассажирами.

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