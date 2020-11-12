Возле египетского города Шарм-эль-Шейх разбился вертолет, в котором летела международная миротворческая миссия в составе американских и европейских военных. Об этом сообщает Аль-Яум ас-Сабиа,

В результате авиакатастрофы погибли 5 военнослужащих, еще пятерых выживших с различными травмами поместили в медицинский центр в израильском городе Беэр-Шева.

Отмечается, что предварительной причиной трагедии назвали сбой в системе управления вертолетом. Миссия должна была провести разведку в южной части Сниайского полуострова.

Фото: Аль-Яум ас-Сабиа

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