На Южном острове Новой Зеландии вертолет потерпел крушение и упал на пляж. В результате трагического происшествия два человека погибли и еще трое пострадали.

Трагедия произошла на пляже в 30 километрах от города Кайкоура на восточном побережье острова, сообщает The New Zealand Herald.

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Все трое пострадавших, среди которых есть дети, госпитализированы в тяжелом состоянии.

Управление гражданской авиации Новой Зеландии начало расследование по факту аварии.

Ранее сообщалось, что в Египте произошла катастрофа военного вертолета. В результате авиакатастрофы погибли 5 военнослужащих, еще пятерых выживших с различными травмами поместили в медицинский центр в израильском городе Беэр-Шева.

Также мы писали о том, что в Харькове военный вертолет "атаковал" отдыхающих. По информации, одна из военных машин приблизилась к лодке, где находились несколько человек и мощным потоком воздуха опрокинула ее вместе с пассажирами.

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