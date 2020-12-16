В Новой Зеландии вертолет рухнул на пляж [ Редактировать ]
На Южном острове Новой Зеландии вертолет потерпел крушение и упал на пляж. В результате трагического происшествия два человека погибли и еще трое пострадали.
Трагедия произошла на пляже в 30 километрах от города Кайкоура на восточном побережье острова, сообщает The New Zealand Herald.
Все трое пострадавших, среди которых есть дети, госпитализированы в тяжелом состоянии.
Управление гражданской авиации Новой Зеландии начало расследование по факту аварии.
Ранее сообщалось, что в Египте произошла катастрофа военного вертолета. В результате авиакатастрофы погибли 5 военнослужащих, еще пятерых выживших с различными травмами поместили в медицинский центр в израильском городе Беэр-Шева.
Также мы писали о том, что в Харькове военный вертолет "атаковал" отдыхающих. По информации, одна из военных машин приблизилась к лодке, где находились несколько человек и мощным потоком воздуха опрокинула ее вместе с пассажирами.
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