Без вакцинації та карантинних забобонів. Караван мігрантів зібрався у Центральній Америці. Перший цього року. Колона з восьми тисяч жителів Гондурасу рушила у пошуках кращої долі до Сполучених Штатів. Нині переселенці, серед яких цілі родини з дітьми, уже перетнули кордон з Гватемалою.

Вони рятуються від бандитизму та злиднів, посилених корона кризою. Та сподіваються на пом'якшення міграційної політики Вашингтона вже з наступного тижня. Нагадаю, інавгурація нового президента Джо Байдена призначена на 20 січня. Щоби потрапити у США, біженцям потрібно перетнути територію Мексики. Там вже направили загони військових до кордону. Адже укладена ще з Трампом угода не пропускати каравани діє досі.

Маурисіо Розалес, мігрант з Гондурасу: