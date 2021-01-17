Через карантин тисячі мігрантів з Гондурасу вирушили у США [ Редактировать ]
Без вакцинації та карантинних забобонів. Караван мігрантів зібрався у Центральній Америці. Перший цього року. Колона з восьми тисяч жителів Гондурасу рушила у пошуках кращої долі до Сполучених Штатів. Нині переселенці, серед яких цілі родини з дітьми, уже перетнули кордон з Гватемалою.
Вони рятуються від бандитизму та злиднів, посилених корона кризою. Та сподіваються на пом'якшення міграційної політики Вашингтона вже з наступного тижня. Нагадаю, інавгурація нового президента Джо Байдена призначена на 20 січня. Щоби потрапити у США, біженцям потрібно перетнути територію Мексики. Там вже направили загони військових до кордону. Адже укладена ще з Трампом угода не пропускати каравани діє досі.
Маурисіо Розалес, мігрант з Гондурасу:
Спочатку я боявся, але коли побачив мотивованих, щасливих та дружних людей, мій страх розвіявся. Дякувати господу, ми вже пройшли частину Гватемали, і якщо його ласка, пройдемо далі. З вірою ми будь-чого досягнемо, просто треба вірити.
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