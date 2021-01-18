Крещение-2021: традиции и обряды праздника [ Редактировать ]
Во вторник, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. Это - один из главных 12 христианских праздников, которым заканчиваются Рождественские святки.
"Подробности" расскажут вам о традициях и обрядах празднования великого дня.
Празднование Крещения Господня начинается уже 18 января вечером. В это время в храмах правят службы и освящают воду верующих. В Крещенский сочельник готовится голодная кутья, а семья собирается за праздничным столом с появлением на небе первой звезды.
19 января также освящают воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин кропит всех членов семьи, дом, другие здания, двор, колодцы и домашних животных. Верующие используют ее в течение всего года как лекарство на случай болезни. Девушки же старались умыться крещенской водой, чтобы сохранить красоту.
Освящение воды происходит не только в церкви, но и на берегах рек, ручьев, озер. Для этого еще накануне делают во льду прорубь в форме креста. А вырубленный большой крест устанавливают вертикально рядом с прорубью.
После службы священник окунает в прорубь крест, таким образом освящая воду. Там же на водоемах проходят крещенские купания. Погружение в проруби символизирует очищение от грехов - люди верят, что вода на Крещение приобретает целебные свойства.
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