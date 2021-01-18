На сегодняшний момент в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций инфекции/ фото: РБК

В баварской клинике была зафиксирована сильная вспышка коронавирусной инфекции. Его обнаружили у 52 пациентов и 21 сотрудника медучреждения.

У всех инфицированных взяли пробы анализов. Их отправили в главный медицинский центр Германии - берлинский Charite. Там было подтверждено, что именно это и есть новый штамм COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время ученые затрудняются рассказать, как именно будет работать новая мутация и ее заразность. На сегодняшний момент в мире зафиксировано более 12 тысяч мутаций коронавируса.

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Кроме того, в Литве произошла вопиющая вспышка коронавируса после вакцинации. Медики, которые получили препарат изначально могли быть инфицированными COVID-19 до проведения вакцинации.

Ранее мы писали, что В Украине резко ухудшилась заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей. Общее количество инфицированных несовершеннолетних достигает 62 333.

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