В мире прививку от коронавирусной инфекции получили более 42 миллионов человек. Кампания по вакцинации прошла в 51 государстве.

Медработники в ежедневном режиме проводят 2,43 миллиона вакцинирований. При этом, вакцинация официально признана как крупнейшая в истории.

Крупнейшая в истории кампании по вакцинации началась. Согласно собранным данным, уже было введено более 42,2 млн доз в 51 стране. По последним подсчетам, в среднем ежедневно делается 2,43 млн прививок.

Отмечается, что наибольшее количество доз препарата было использовано в США ( с начала декабря медработники сделали 14,3 миллиона доз препарата), при этом ежедневно на территории Америки 898 410 новых пациентов получают прививку. Самая большая вакцинация на душу населения произошла в Израиле. На 9 миллионов населения пришлось 26 доз препарата на 100 человек.

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Кроме того, вакцину от коронавируса Sinovac одобрили в Бразилии. Официально решение еще не опубликовано в правительственной газете, но после его публикации в Бразилии смогут начать вакцинацию.

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