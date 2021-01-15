В вильнюсской клинике 79 медработников заразились коронавирусной инфекцией после прохождения первого этапа вакцинации препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.

Медики, которые получили препарат изначально могли быть инфицированными COVID-19 до проведения вакцинации. При этом, после получения первой дозы, риск заразится составляет 20%.

Это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там ясно сказано, что после первой дозы спустя 12 дней опасность заражения снижается где-то на 20%.

Отмечается, что после первой прививки можно инфицироваться бессимптомной формой. Второй же этап должен пройти не менее чем через три недели после первого.

Читайте также, Pfizer сокращает поставки вакцины в Европу. Для Норвегии это означает недополучение 7,8 тысячи дозы на третьей неделе года, а снижение поставок связано с модернизацией производственных мощностей, пояснили в институте.

Кроме того, во Франции после введения вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech выявлены шесть новых случаев серьезных побочных реакций.

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