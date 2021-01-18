Во время раскопок в Египте археологам удалось обнаружить руины древнего погребального храма, в ходе исследований которого им случайно попались на глаза фрагменты из Книги мертвых. Об этом сообщил руководитель археологической миссии Захи Хавасс.

По его словам, люди, которые проводили работы на объекте Саккара, находящегося неподалеку от пирамиды правителя Тетти.

Египетская миссия, работающая в археологическом объекте Саккара, рядом с пирамидой короля Тети, первого короля шестой династии Старого царства, объявила о важных археологических открытиях.

Отмечается, что среди обнаруженного в древнем Некрополе находились: погребальный храм королевы Неарит, жены короля Тети, где были обнаружены 52 вала захоронений, достигающих глубины 10-12 метров, а внутри них находились сотни гробов из дерева, огромное число археологических артефактов, а также стати, представляющие божества Осириса и Птицы-Сокер-Осирис.

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Кроме того, археологи раскопали тронный зал царя Ирода. Уникальное место находился на берегу Мертвого моря в древней иудейской крепости Махерон.

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