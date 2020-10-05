В Египте вскрыли древние саркофаги (видео) [ Редактировать ]
В Египте впервые открыли саркофаг с мумией, возраст которой насчитывает 2500-лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Внутри саркофага обнаружили мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами ярких цветов.
Отмечается, что в большинстве саркофагов находились мумии, которые могут принадлежать священникам или высокопоставленным лицами общества древнего Египта.
Ранее мы писали о том, что древнеегипетская мумия заговорила.
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