В Египте впервые открыли саркофаг с мумией, возраст которой насчитывает 2500-лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Внутри саркофага обнаружили мумифицированные останки, завернутые в ткань с иероглифами ярких цветов.

Отмечается, что в большинстве саркофагов находились мумии, которые могут принадлежать священникам или высокопоставленным лицами общества древнего Египта.

Ранее мы писали о том, что древнеегипетская мумия заговорила.