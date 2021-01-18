18 января - годовщина Переяславской Рады, в 1654 году положившей начало объединению в едином государстве русского и украинского братских народов. И хотя власть сегодня исповедует политику русофобии и заявляет, что у Украины с Россией общей осталась только граница, с уверенностью могу заявить: это не соответствует действительности, ведь миллионы наших граждан так не считают. Наши народы объединяют:

общие славянские корни;

общая православная вера;

тысячелетняя история;

миллионы родственников, проживающих в двух странах;

общей для нас стала и всегда будет Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества - Великой Отечественной войне.

Историческая справедливость и желание миллионов людей - представителей двух братских народов - приведут к восстановлению отношений между нашими странами, как бы этому ни сопротивлялась сегодняшняя власть.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"