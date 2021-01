Экспертом по безопасности была обнаружена "неприятная" ошибка в Windows 10, которая может повредить ваш жесткий диск – достаточно открыть папку или ярлык. О своем открытии специалист поделился в Twitter.

Подлость этой ошибки в том, что она может существовать под видом обычной папки, которые вы ежедневно открываете на своем компьютере, даже не подозревая об их скрытой опасности. Фактически ошибка представляет собой "мину замедленного действия".

NTFS VULNERABILITY CRITICALITY UNDERESTIMATED

There is a specially nasty vulnerability in NTFS right now.

Triggerable by opening special crafted name in any folder anywhere.'

The vulnerability will instant pop up complaining about yuor harddrive is corrupted when path is opened pic.twitter.com/E0YqHQ369N