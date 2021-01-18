Windows 10 может натворить бед, если не быть осторожным Источник: Unsplash

Экспертом по безопасности была обнаружена "неприятная" ошибка в Windows 10, которая может повредить ваш жесткий диск – достаточно открыть папку или ярлык. О своем открытии специалист поделился в Twitter.

Подлость этой ошибки в том, что она может существовать под видом обычной папки, которые вы ежедневно открываете на своем компьютере, даже не подозревая об их скрытой опасности. Фактически ошибка представляет собой "мину замедленного действия".

NTFS VULNERABILITY CRITICALITY UNDERESTIMATED

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There is a specially nasty vulnerability in NTFS right now.

Triggerable by opening special crafted name in any folder anywhere.'

The vulnerability will instant pop up complaining about yuor harddrive is corrupted when path is opened pic.twitter.com/E0YqHQ369N — Jonas L (@jonasLyk) January 9, 2021

Злоумышленник, зная об этом, может встроить специально созданную строку в ярлык или папку, которая при открытии мгновенно выведет из строя накопитель. При этом компьютер хоть и включится, но перестанет загружаться, а данные на жестком диске будут безвозвратно уничтожены.

Аналитик по уязвимостям CERT Уилл Дорманн позже подтвердил факт присутствия ошибки и добавил, что она более опасна, чем считалось ранее. Помимо открытия папок или ярлыков файлов, включая открытие ISO, VHD или VHDX, ошибка может проявиться при извлечении заархивированного файла Zip, открытия файла HTML и прочих манипуляций.

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Уязвимость особенно опасна, если код встроен в ярлык для легитимного приложения, вроде "Проводника" или ярлыка на Adobe Photoshop.

При срабатывании ошибки автоматически повреждается NTFS MFT (таблица основных файлов). Иногда Windows сразу же выводит уведомление о перезагрузке компьютера, чтобы запустить восстановление диска.

Microsoft уже уведомлена о проблеме и ответила изданию The Verge, что работает над ее исправлением.

Эксперты призывает пользователей быть осторожными. Избежать проблемы можно обычными способами: не открывать вложений электронной почты или используя любые USB внешние диски, которым вы не доверяете.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что обновление в Windows 10 назвали "адом перфекциониста". Также ранее в Windows 10 обнаружили критическую ошибку.