Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов выявило большую уязвимость в операционной системе Windows 10 компании Microsoft. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, через эту уязвимость злоумышленники могли подделывать цифровые подписи, создавая вредоносные программы, которые выглядят как настоящие.

Сообщается, что речь идет об уязвимости, которая связана с библиотекой Crypt32.dll управляющая сертификатами безопасности и функциями шифрования сообщений.

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Баг в таком месте операционной системы ставит под угрозу безопасность всей информации в системе, ведь он, в частности, влияет на аутентификацию пользователей в обычной и серверной версиях Windows.

В свою очередь, Microsoft заявили, что не имеет доказательств того, что хакеры использовали эту уязвимость в своих целях, но выпустили патч с исправлениями для операционной системы.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что пользователи Windows столкнутся с массовыми неприятностями. В то же время пользователи панически отказываются от Windows 7.