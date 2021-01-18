Врятованих українських моряків виписали з лікарні у Туреччині - МЗС [ Редактировать ]
Кораблетроща біля берегів Туреччини. Врятованих українських моряків виписали з лікарні. Найближчим часом їх доправлять в Україну, - повідомили в МЗС.
Пошуково-рятувальна операція ще триває. Доля чотирьох членів екіпажу залишається невідомою. Усього на борту було 12 людей: десятеро українців і двоє росіян. Шістьох врятували, троє - загинули.
Суховантаж Arvin затонув напередодні через шторм.
Олег Ніколенко, речник МЗС України:
Врятовані українські моряки сьогодні були виписані з лікарні. Стан їхнього здоров'я позитивний, добрий. Українське посольство надає їм повне сприяння: їх було забезпечено одягом, продуктами харчування. Зараз вони переїхали в місто Анкара, там де знаходиться, власне, українське посольство. Українські дипломати готують для них документи на повернення. Вони пробудуть якийсь час в Анкарі, це, мабуть, питання кількох днів, після чого зможуть повернутися в Україну.
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