COVID-19 у світі: найбільшу кількість інфікувань підтвердили у Києві [ Редактировать ]
3 939 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 177 людей померло. Одужало - понад 15 тисяч пацієнтів.
Найбільша кількість підтверджених інфікувань у Києві, на Одещині та в Запоріжжі - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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