США покарають санкціями судно, яке будує газогін "Північний потік-2" [ Редактировать ]
США запровадять санкції проти російського судна, яке будує газогін "Північний потік-2", а також проти компанії, яка є його власником.
Про це адміністрація Дональда Трампа вже повідомила Німеччину. Зараз судно стоїть на якорі в Балтійському морі на півночі Німеччини.
Представник США заявив німецькому виданню, що Вашингтон і надалі вживатиме заходів для недопущення будівництва. На цьому тлі в російському "Газпромі" уперше заговорили про ймовірність "повного згортання" проєкту.
Таку заяву "компанія-гаманець Кремля" оприлюднила для своїх потенційних інвесторів, поскаржившись на, цитую, "політичний тиск". Раніше обраний президент США Джо Байден назвав РФ - найбільшою загрозою для США, а газпромівський проєкт "Північний потік 2" - шкідливим для безпеки Європи.
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