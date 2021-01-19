Про це адміністрація Дональда Трампа вже повідомила Німеччину

США запровадять санкції проти російського судна, яке будує газогін "Північний потік-2", а також проти компанії, яка є його власником.

Про це адміністрація Дональда Трампа вже повідомила Німеччину. Зараз судно стоїть на якорі в Балтійському морі на півночі Німеччини.

Представник США заявив німецькому виданню, що Вашингтон і надалі вживатиме заходів для недопущення будівництва. На цьому тлі в російському "Газпромі" уперше заговорили про ймовірність "повного згортання" проєкту.

Таку заяву "компанія-гаманець Кремля" оприлюднила для своїх потенційних інвесторів, поскаржившись на, цитую, "політичний тиск". Раніше обраний президент США Джо Байден назвав РФ - найбільшою загрозою для США, а газпромівський проєкт "Північний потік 2" - шкідливим для безпеки Європи.