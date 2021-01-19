Стамбул накрило снігопадом [ Редактировать ]
Стамбул засипало снігом. На вихідних дощило, але згодом температура в місті опустилася на три градуси нижче за сезонну норму до мінус одного за Цельсієм. Подекуди випало до 20 сантиметрів снігу.
В аеропорту Стамбула скасували десятки рейсів, а рух суден через Босфор тимчасово припинили. Хуртовина ускладнила і рух наземного транспорту. А містян рідкісний снігопад потішив.
Попри комендантську годину, і дорослі, і діти, грали в сніжки й ліпили сніговиків.
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