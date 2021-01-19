Сьогодні Водокрес, Водохреще або Хрещення Господнє. Цього дня, за Євангелієм, Ісус омився у водах річки Йордан. Заведено вважати, що цими морозними січневими днями вода набуває цілющих властивостей. Як святкували Хрещення у Києві - дивіться далі.

Столиця, Оболонь, набережна. За вікном холоднеча. На березі - відчайдухи. Ледь сонце зійшло, купальники вже тут як тут.

Ці хлопці купаються вже в одинадцяте. Сьогодні, кажуть, пірнання вкрай екстремальне через лютий мороз. Поради рятувальників для моржувальників вже традиційні. Не переборщити з холодом та зі спиртним.

Юлія, рятувальниця:

Організованого масового купання цьогоріч не влаштовували через локдаун. Хоча на березі людно, про соціальну дистанцію чи маски - ніхто й чути не хоче. Рятувальники-надзвичайники загалом по країні обладнали 600 пунктів з порятунку. Поки що без оказій.

Також до цієї ополонки сьогодні завітав предстоятель української православної церкви Онуфрій - привітати вірян зі святом та здійснити обряд освячення води.

Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:

Нехай Господь благословить нас, нашу українську землю, наш український народ і дасть нам ту силу, яка допоможе нам перемогти всі труднощі, складнощі, які сьогодні не тільки хвилюють Україну, але й весь світ. Нехай Господь благословить всіх нас. Зі святом Хрещення Господнього!

Погода сьогодні сонячна та морозна. Це віщує посушливе літо. А наявність снігу, за повір'ям, гарантує міцне здоров'я.