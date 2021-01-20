У ніч із 19 на 20 січня 1990 р., за розпорядженням керівництва СРСР, 26 тис. радянських військ вторглися до Баку і Сумгаїту, а також до інших міст Азербайджану. В результаті цього військового втручання, було вбито 147 мирних жителів та 744 отримали серйозні поранення. Ця подія увійшла в історію сучасного Азербайджану як "Чорний січень", інформує Посольство України в Азербайджанській Республіці.



До цих трагічних подій, безпідставні територіальні претензії Вірменії до Азербайджану наприкінці 1980-х, агресивна сепаратистська діяльність вірменських радикалів у Нагірно-Карабаській автономній області колишньої Азербайджанської РСР та підтримка радянським керівництвом цієї нелегальної діяльності, а також насильницька і жорстока депортація сотень тисяч азербайджанців з Вірменії спричинила експансію руху проти радянського уряду в Азербайджані. Радянська армія, розгорнута в країні з метою запобігання національному руху та злому волі азербайджанського народу до незалежності, вчинила безпрецедентну різанину проти мирного населення, порушивши норми міжнародного права, конституцій колишнього СРСР та Азербайджанської РСР.



На прес-конференції в Постійному представництві Азербайджану в Москві, відразу після цих трагічних подій, Національний лідер Гейдар Алієв рішуче засудив це звірство і вимагав політичної оцінки різанини над нашим народом і покарання винних. На спеціальній сесії Міллі Меджлісу (Парламенту) у лютому 1994 року жорстоке вбивство невинних людей 20 січня 1990 року було розцінено як військову агресію та злочин, а, в результаті обговорення в березні 1994 року, було прийнято рішення «Про трагічні події, скоєні в Баку 20 січня 1990 р.».



Хоча минув 31 рік із моменту подій 20 січня 1990 року, які були грубим порушенням Загальної декларації прав людини ООН, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та інших міжнародно-правових документів, і які були одним із серйозних злочинів ХХ століття за своєю суттю та масштабами, вони не отримали міжнародної політико-правової оцінки. Відповідальним за цей злочин є безпосередньо колишнє радянське керівництво. Відповідно до міжнародного права, події 20 січня слід кваліфікувати як злочин проти людства, а їх ініціаторів та винуватців - притягнути до судової відповідальності.



Сьогодні душі наших героїчних мучеників, які віддали своє життя за незалежність Азербайджану, а також за суверенітет і територіальну цілісність нашої країни, знайшли мир. Під керівництвом Переможного Верховного Головнокомандувача смілива Армія Азербайджану звільнила наші території від окупації, і територіальна цілісність Азербайджану відновлюється.



Незалежність, суверенітет і територіальна цілісність Азербайджану будуть зміцнені, і ті, хто ставить під сумнів ці найвищі принципи, що складають основу державності, а також ті, хто пропагує реваншистські ідеї, стикатимуться з належною відповіддю, і буде вжито всіх необхідних кроків для притягнення до відповідальності винних у різних злочинах проти азербайджанського народу та держави.