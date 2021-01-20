Задача власти - помочь людям пережить локдаун, а не добивать их своими безграмотными и циничными решениями, как это делало правительство. За то, что они натворили со страной и людьми, этот Кабмин нужно отправить в отставку. Такое заявление Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко прозвучало в эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 19 января.

При этом он отметил, что "необходимость введения локдауна оценивается специалистами, и на основе их мнения, статистики заболеваемости, нагрузки на медицину" и т.д. усиливаются те или иные противоэпидемические меры. А задача политиков - защитить и поддержать людей.

"Дело политиков - сделать так, чтобы локдаун не сказался на жизни людей, работе экономики. Вот тут, конечно, полный провал со стороны того же премьера. Ничего не сделано для поддержки реального сектора экономики, рабочих мест. Ни обещанных доступных кредитов, никакой защиты бизнеса, предприятий, ни облегчения налоговой нагрузки. ФОПы уже месяцами бунтуют. Плюс добавили к этому еще и драконовские тарифы", - отметил он.

Сопредседатель партии подчеркнул, что именно за эту провальную по всем направлениям работу ОП-ЗЖ критикует правительство.

"За то, что деньги из коронавирусного фонда отдали на дороги, причем если бы действительно дороги сделали, а так все ушло на пиар президента. За то, что не дали ни копейки на экономику – за это мы их критикуем, за весь этот обман людей и некомпетентность мы требуем их отставки", - сказал Юрий Бойко.

Также Сопредседатель фракции оппозиционеров считает, что если уже ввели локдаун, то он должен быть обязательным для всех без исключения.

"Когда закрыли магазины, когда людям без масок запрещают на улицу выходить, нельзя купить лампочку или носки, а в это время работает курорт, и высшее руководство страны там спокойно гуляет без всяких масок, – это вызывает раздражение у людей и демонстрирует всю беспринципность и цинизм сегодняшней власти. Это несправедливо. Нельзя так издеваться и унижать людей", - резюмировал Юрий Бойко.