20 січня об 11-06 диспетчер "Київгазу" отримав повідомлення на номер 104 від мешканця однієї з квартир багатоповерхового будинку по вулиці Курнатовського, 26 про пожежу в квартирі.

Аварійна служба газу за лічені хвилини приїхала за вказаною адресою, оперативно перекрила газопостачання до будинку, щоб локалізувати аварію, передає пресслужба "Київгазу".

Постраждалих немає. На місце аварії також прибули поліція та ДСНСУ.

Як вдалося з'ясувати, в квартирі проводився ремонт, зокрема, зварювальні роботи з використанням зварювального обладнання. Газова плита була самовільно демонтована.

Особи, які проводили зварювальні роботи, затримані поліцією. Причини ситуації будуть відомі після розслідування, адже на місці працюють співробітники поліції, які не допускають фахівців "Київгазу" безпосередньо до місця аварії.

"Київгаз" нагадує, що самовільна заміна газового обладнання заборонена Правилами безпеки систем газопостачання. Відключення газу перед заміною газового обладнання і пуск газу після заміни здійснюється газорозподільним підприємством за зверненням власника після проведення інструктажу із безпечної його експлуатації.

За 2020 рік аварійна газова служба АТ "Київгаз" здійснила понад 13,6 тися виїздів за викликами киян та ліквідувала понад 6 тисяч витоків газу.