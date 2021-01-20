Главным условием для вступления Украины в Европейский союз являются реформы. Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде в интервью "Европейской правде".

Она отметила, что у Украины, как и у любой другой европейской страны, есть перспектива вступления в Евросоюз.

"Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете отвечать критериям членства. Именно поэтому сейчас концентрация ваших усилий должна быть на реформах - ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет", - подчеркнула Линде.

Глава ОБСЕ добавила, что перспектива членства Украины закреплена в договоре ЕС.

"Он говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется на Украину", - сказала Линде и выразила надежду, что Евросоюз пополнится еще несколькими странами-участницами.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил руководство Европейского союза занять место вышедшей из него Великобритании.

Также мы писали о том, что Украина попросила у Евросоюза помощь с коронавирусной вакцинацией. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в стране переговорные позиции являются достаточно слабыми.

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