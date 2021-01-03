Украина обязалась аннулировать импортные пошлины для товаров из ЕС в течении 7 лет после подписания соглашения об ассоциации. Таким образом, с 1 января 2021 года вино из Европейского союза будет попадать на территорию Украины по "нулевым" пошлинам.

До этого, сбор на ввоз этой продукции составлял 0,3-0,4 евро за литр. за 2019 год в страну попала винная продукция, общей стоимостью 146,7 миллионов долларов, а экспорт из Украины составил 11,9 миллионов в долларовом эквиваленте.

Отмечается, что в связи с высокой конкуренцией и понижающейся покупательской способностью граждан, спрос на вино, произведенное на территории Украины снизился. Также за период 2019 года на виноматериалы пошло 124 тысячи тонн переработки, что составило меньшее количество, нежели в предыдущие года.

Ранее мы писали, что французы пытаются спасти свое вино от налогов в США. О намерении ввести налогообложение электронного бизнеса французское правительство объявило еще год назад.

Кроме того, Кабмин продлил пошлины на товары из России. Документ продлевает до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленные Таможенным тарифом Украины по отношению к импорту товаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.