Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами/ фото: Слово и Дело

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправил руководству Европейской комиссии письме, где попросил помощи в получении вакцины для борьбы с коронаврусной инфекцией. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, в стране переговорные позиции являются достаточно слабыми, если сравнивать их с ЕС, но препарат может поступить в страну в марте 2021 года.

Премьер-министр Украины написал Еврокомиссии с просьбой о помощи с вакцинами от коронавируса: "Чрезвычайно высокий спрос во всем мире и закупочные условия делают наши переговорные позиции несравненно (слабее), по сравнению с позициями ЕС". Он добавляет, что Украина получит вакцину не раньше чем в марте.

Отмечается, что Еврокомиссия собирается дозакупить 300 миллионов доз препарата от Pfizer и BioNTech для вакцинации дополнительной возможности вакцинации населения.

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