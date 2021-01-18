В первом полугодии евро может окрепнуть к доллару до 1:1,3 Источник: НБУ

Европейский Союз планирует бороться с "господством доллара" на мировых рынках. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

"Мировые финансовые рынки слишком зависимы от доллара", - говорится в одном из документов, с которыми ознакомились журналисты.

Вопрос о снижении зависимости от доллара и укрепления позиций евро власти Евросоюза планируют рассмотреть уже на этой неделе - до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Один из ключевых документов планируют принять 19 января. Он посвящен преодолению последствий "торговой войны", развязанной президентом США Дональдом Трампом против Китая и принятия санкций против Ирана.

Стратегия Трампа в отношении Исламской республики оказала прямое влияние на финансовую инфраструктуру в Европе, в частности, систему обмена платежами Swift и депозитарии ценных бумаг Euroclear и Clearstream.

В законопроекте говорится о необходимости защитить страны от "последствий незаконного экстерриториального применения" подобных мер.

Годы президентства Трампа выявили наши уязвимые места, и мы должны устранить их... Речь идет о месте Евросоюза в мире: о возможности экономической и финансовой державой, соизмеримой с нашим размером и мощью.

В документе прописаны и конкретные шаги, нацеленные на усиление стратегической автономии блока:

Более жесткий контроль за иностранными поглощениями с использованием новой системы ЕС для проверки прямых иностранных инвестиций;

Переход на евро в товарных контрактах, большинство из которых сейчас отражены в долларах, например, нефтяные фьючерсы Brent и WTI, привязаны к доллару. Европейцы делают ставку на газовые контракты, популярность и объемы которых в Амстердаме постоянно растет.

Тем временем без дела не сидит и новая администрация в США - она собирается "заливать" американскую экономику деньгами.

На прошлой неделе Джо Байден представил "Американский план спасения" (American Rescue Plan) - амбициозную программу преодоления пандемии коронавируса, поддержки национальной экономики и оказания помощи населению.

В рамках этой инициативы правительство должно выписать каждому взрослому американцу банковский чек на $2000. Эксперты оценивают стоимость этой программы в $1,9 трлн.

Аналитики считают, что попадание такой огромной массы денег в экономику будет оказывать девальвационное давление на доллар.

При этом динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара к соотношению 1:1,3.

Тем временем финансовые эксперты прогнозируют, что курс доллара за первые три месяца 2021 года снизится с 28,4 до 27,6 грн, преодолев психологическую отметку в 28 грн.

Главное условие - получение траншей МВФ и покупка инвесторами украинских облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированных в гривне.

Рекорд официального курса доллара в Украине был достигнут в феврале 2015 года - 30,01 грн. Исторический максимум официального курса евро - 35,66 грн - был установлен 26 января 2018 года.

В 2015 год гривна обесценилась в 1,5 раза, в 2016 год - девальвировала на 12,9%, а в 2017 год ослабла всего на 3%.

В 2018 году курс национальной валюты укрепился на 1,4%, а в 2019 году - уже на 14,5%.

"Подробности" писали, что в 2020 году курс американского доллара в Украине за год взлетел на 17%, а евро - на 24%.

Ранее сообщалось, что в Минфине рассказали, каким будет курс доллара в 2021 году. Он будет в рамках заложенного в госбюджете на 2021 год среднегодового курс 29,1 грн за 1 доллар США.