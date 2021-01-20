Избранный президент США Джо Байден прибыл в здание Капитолия. До этого он находился на традиционной церковной службе. Транслировал событие телеканал NBC News.

Читайте также Прощание Трампа: Байден получит письмо от предшественника

В Капитолий уже приехали 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама и его супруга Мишель, а также 42-й американский президент Билл Клинтон с супругой и экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.

Кроме них на инаугурацию Байдена также прибыл вице-президент США Майк Пенс.

Напомним, сегодня, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена на должность президента и Камалы Харрис на пост вице-президента Соединенных Штатов.

Харрис принесет присягу в 18:00 по киевскому времени, а Байден - в 19:00.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вместе с семьей на вертолете покинул резиденцию в Белом доме.

Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.