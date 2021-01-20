Джо Байден прибыл в Капитолий (видео) [ Редактировать ]
Избранный президент США Джо Байден прибыл в здание Капитолия. До этого он находился на традиционной церковной службе. Транслировал событие телеканал NBC News.
В Капитолий уже приехали 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама и его супруга Мишель, а также 42-й американский президент Билл Клинтон с супругой и экс-кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон.
Кроме них на инаугурацию Байдена также прибыл вице-президент США Майк Пенс.
Напомним, сегодня, 20 января, состоится инаугурация Джо Байдена на должность президента и Камалы Харрис на пост вице-президента Соединенных Штатов.
Харрис принесет присягу в 18:00 по киевскому времени, а Байден - в 19:00.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вместе с семьей на вертолете покинул резиденцию в Белом доме.
Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.
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