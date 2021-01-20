Столица Соединенных штатов Америки Вашингтон готовится к церемонии проведения инаугурации новоиспеченного президента Джо Байдена и принимает меры по обеспечению безопасности.

В центре столицы были перекрыты дороги за несколько дней до проведения события, а также выведены 25 тысяч служащих Национальной гвардии. Район, находящийся вокруг Капитолия и Белого дома обнесли заборами и заграждениями с колючей проволокой.

Отмечается, что военные работают на пропускных пунктах неподалеку от перекрытой зоны проезда. К тому же в городе в экстренном порядке усилили антитеррористические меры в связи с возможными случаями провокаций и массовых инцидентов на инаугурации 46-го президента США.

Ранее мы писали, что ФБР заявило об угрозе срыва инаугурации Байдена. Ультраправые могут планировать проникновение на инаугурацию Байдена под видом военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, комитет по инаугурации призвал американцев оставаться дома в день церемонии, объявив таким образом о соблюдении мер по защите общественного здравоохранения в условиях коронавируса.

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