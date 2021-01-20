45-й президент США Дональд Трамп, перед вылетом из Белого дома, оставил записку Джо Байдену, который 20 января станет новым лидером страны.

Содержание письма остается неизвестным, к тому же записка с приветствиями была оставлена экс-первой леди Меланией Трамп для новой хозяйки Белого дома Джилл Байден. Ее контекст также остается в секрете.

Отмечается, что традиционная церемония оставления записки первыми лицами США своим преемникам перед уходом является относительно новой. Впервые она была введена в обиход президентом Рональдом Рейганом, который составил первое письмо Джорджу Бушу-старшему в 1989 году. В ней он написал афоризм "Не позвольте индейкам сбить вас с ног" и нарисовал слона, являющегося символом "республиканцев", в окружении этих птиц.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп покинул Белый дом на вертолете. Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания.

Кроме того, Трамп обсуждает создание "Патриотической партии". У него начались разногласия со своими однопартийцами-республиканцами после того, как некоторые из них, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.