В столице Соединенных штатов Америки Вашингтоне эвакуировали часть Капитолия на вход и выход из-за угрозы внешней безопасности.

Возле здания на заднем дворе идет дым и видно пламя. Всех призывают держатся подальше от окон и дверей, а также, в случае нахождения на улице - немедленно искать укрытие. О блокировке было объявлено через внутреннюю связь в здании в 18 января утром.

Все здания в пределах комплекса Капитолия: внешняя угроза безопасности, вход и выход запрещены, держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если снаружи, ищите укрытие.

Отмечается, что пожарная часть Вашингтона оперативно отреагировала на сообщение и потушила возгорание в кратчайшие сроки.

There's some smoke rising pic.twitter.com/cJNWLn9iIB — Chris Weidner (@CWNewser) January 18, 2021

Ранее мы писали, что в Капитолий США пытался прорваться вооруженный мужчина. Сотрудники полиции органов изъяли пистолет и более 500 патронов для него и дробовика.

Кроме того, в США в связи с попыткой захвата здания Капитолия сотрудники ФБР задержали 100 человек. Также правоохранители продолжают проводить огромное количество работы.

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