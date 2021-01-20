В среду, 20 января, Дональд Трамп сложил полномочия президента США и вместе с семьей на вертолете покинул резиденцию в Белом доме.

Трансляция события велась на YouTube.

Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Церемония отъезда Трампа сопровождалась традиционным военным салютом из 21 орудия.

Дональд Трамп занял пост президента Соединенных Штатов 20 января 2017 года. За время своего президентства ему дважды пытались объявить импичмент.

Первую процедуру Палата представителей инициировала 24 сентября 2019 года. Трампа обвинили в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью возобновить расследование против сына Джо Байдена Хантера. В феврале 2020 года Сенат США оправдал Трампа.

Вторая процедура импичмента была инициирована 13 января в связи со штурмом Капитолия. Тогда сторонники Трампа устроили масштабные беспорядки и ворвались в здание Конгресса. В результате столкновений погибли 5 человек, из них 1 полицейский.

Напомним, сегодня, 20 января, состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп в прощальной речи назвал свое достижение на посту президента США.

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