І знову моторошне вбивство, і знову в Одесі. Там затримали скривавленого чоловіка з людською головою в руках! Усе було так: в обід неадекватного молодика помітили люди і зателефонували у поліцію. Коли патрульні прибули на місце, чоловік саме заходив у під'їзд будинку.

Під час затримання поводився неадекватно та буйно. А в його квартирі знайшли два трупи - один без голови. Пізніше стало відомо, один із убитих - батько затриманого. Хто другий ще невідомо.

Олександр Коцар, полковник поліції: