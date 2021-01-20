В Одесі молодик здійснив моторошне вбивство [ Редактировать ]
І знову моторошне вбивство, і знову в Одесі. Там затримали скривавленого чоловіка з людською головою в руках! Усе було так: в обід неадекватного молодика помітили люди і зателефонували у поліцію. Коли патрульні прибули на місце, чоловік саме заходив у під'їзд будинку.
Під час затримання поводився неадекватно та буйно. А в його квартирі знайшли два трупи - один без голови. Пізніше стало відомо, один із убитих - батько затриманого. Хто другий ще невідомо.
Олександр Коцар, полковник поліції:
Даний громадянин був затриманий. В ході огляду місця події в його помешканні було виявлено два трупи чоловічої статі, один з яких знаходився без голови. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 ч. 2 ККУ.
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